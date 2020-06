Essen wir Zucker, geht dieser schnell ins Blut. Darauf reagiert die Bauchspeicheldrüse und schüttet Insulin aus. Insulin hilft dabei, den Zucker in die Zellen zu bringen. Dort wird er unter anderem als Fett gespeichert, bei Bedarf verbrannt und liefert Energie. Energie für Organe, Muskeln, Gehirn, für alle Funktionen des Körpers.

Mit den heutigen Mengen an Zucker kann der Körper nicht umgehen. Wird dauernd zu viel Zucker konsumiert, braucht es immer mehr Insulin. Der zu viele Zucker wird zunehmend als Fett gespeichert. Dieses Fett aber kann bei hohem Insulinspiegel nicht verbrannt werden. Es entsteht Übergewicht.

Das Fett lagert sich auch in der Leber an: Es entsteht eine Fettleber. Gleichzeitig verliert das Insulin seine Wirkung als Transporter für den Zucker. Der Zucker gelangt nicht mehr in die Zellen, die Zuckerwerte im Blut steigen dauerhaft an. So kann Diabetes entstehen.

Weitere Folgen der Fettansammlung und des Übergewichts können unter anderem Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlaganfall sein. Mit all diesem Wissen scheint klar: Weniger ist mehr – zumindest in Sachen Zucker.