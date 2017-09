Der Publikumspreis bei den Swiss Comedy Awards geht an Cabaret Divertimento. Den Preis der Jury erhält Hazel Brugger.

Cabaret Divertimento über den Publikumspreis

Am Dienstagabend wurden im Zürcher Bernhard Theater die Swiss Comedy Awards verliehen. In der Gunst des Publikums ganz oben: Cabaret Divertimento. Sie gewannen den Publikumspreis. Und gaben sich bescheiden: «Wir freuen uns. Aber wir wissen auch, alle anderen hätten den Preis genau so verdient», sagte Komiker Jonny Fischer in seiner Dankesrede.

Der Preis der Fachjury ging an die 23-jährige Hazel Brugger. Sie war nicht vor Ort, um den Preis persönlich entgegenzunehmen, bedankte sich allerdings per Videobotschaft.

Karrierestart für Newcomerin

Melanie Baumann ist die beste Newcomerin

Als beste Newcomerin wurde Melanie Baumann ausgezeichnet. Die 38-jährige Ostschweizerin konnte ihr Glück kaum fassen. «Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht realisieren.» Auf die Frage, ob ihre Karriere dank dem Award jetzt so richtig durchstarte, antwortete Baumann lachend: «Das weiss ich nicht. Fragen Sie mich das in einem Jahr.»

Der Swiss Comedy Award wird seit 1999 jährlich verliehen und gilt als wichtigster Comedy-Preis der Schweiz.