Der Hauptpreis, der «Swiss Comedy Award» und Publikumspreis, geht in diesem Jahr an Mike Müller (54) und Viktor Giacobbo (66). Das Comedy-Duo begeistert die Schweizer mit dem Programm «Giacobbo/Müller in Therapie» und kann sich im top besetzten Feld gegen neun Solo-Comedians und Comedy-Ensembles durchsetzen.

Auch in der Kategorie «Solo» hat Mike Müller die Nase vorn. Mit dem Programm «Heute Gemeindeversammlung» verweist er die Komikerkollegen Charles Nguela (28), Christoph Simon (46), Joël von Mutzenbecher (30) und Rob Spence (52) auf die hinteren Plätze.

Die weiteren Preise

Über die Auszeichnung in der Kategorie «Ensemble» freute sich das Team von «Bundesordner 2017» (Casinotheater Winterthur). Mit Cedric Schild alias Supercedi wurde zum ersten Mal der lustigste Online-Comedian ausgezeichnet. Den Newcomerpreis «SRF 3 Young Talent Award» durfte der St. Galler Kiko (33) mit nach Hause nehmen.

Bild 1 / 4 Legende: Kiko durfte sein Gewinner-Programm auch gleich an der Gala präsentierten. PIXXPOWER.photography Renato Richina Bild 2 / 4 Legende: Supercedi wird als bester Online-Comedian ausgezeichnet. PIXXPOWER.photography Renato Richina Bild 3 / 4 Legende: Der satirische Jahresrückblick «Bundesordner 2017» überzeugte die Jury als bestes «Ensemble». PIXXPOWER.photography Renato Richina Bild 4 / 4 Legende: Der «Swiss Comedy Award» und Publikumspreis geht in diesem Jahr an Mike Müller und Viktor Giacobbo. PIXXPOWER.photography Renato Richina