SRF: Robin Rehmann, Du berichtest seit Jahren regelmässig im Radio und auf Social Media über Deine Krankheit und Deine Gefühle. Wie hat Dein Umfeld reagiert, als Du dich das erste Mal so exponiert hast?

Robin Rehmann: Sie haben es verstanden, denn ich konnte es ja nicht verstecken. Wenn man jeden Tag 30 Mal aufs WC muss, eigeschränkt ist und nicht mehr die volle Leistung erbringen kann, macht es wenig Sinn, das verstecken zu wollen. Das wäre eine zusätzliche Belastung gewesen. Ich wusste: Ich muss und will dazu stehen. Denn das bin ja ich.

Urte Scholz, Sie forschen an der Universität Zürich über soziale Interaktion im Gesundheitsverhalten. Was ist denn aus Forschungssicht besonders positiv an dem Trend, in den sozialen Medien derart offen über seine Krankheit zu berichten?

Urte Scholz: Aus Forschungssicht ist es ein vorsichtiges Rollenmodell, dass man anderen, die auch betroffen sind, eine Information gibt, aufklärt. Aber auch zeigt, dass man damit leben kann. Und wie man damit vielleicht umgeht.

Gibt es denn auch negative Auswirkungen oder Gefahren?

Urte Scholz: Die gibt es sicher auch. Beispielsweise, dass man auch Rückmeldungen erhält, die weniger positiv sind und das dann nicht so gut verkraftet, weil man ja eh stark belastet ist durch die Krankheit. Oder dass man Falschinformationen erhält, wie man mit der Krankheit umzugehen habe.

Robin, wie geschlossen ist denn die Community? Schauen auch gesunde Leute Deine Sendung und Deine Podcasts?

Robin Rehmann: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja immer schwierig, wenn jemand im familiären Umfeld so eine Diagnose erhält. Da weiss man im ersten Moment nicht, wie damit umgehen. Ich glaube, es ist an jedem Einzelnen, sich da zu informieren, was es für Krankheiten gibt und wie sich die Menschen fühlen, die damit konfrontiert sind.

Und vielleicht ist es nicht so einfach, mit einer betroffenen Person zu reden, mit der man in einer engen Beziehung steht. Da kann es helfen, sich online zu informieren, Geschichten von Betroffenen zu sehen und zu hören. Damit man weiss, womit man es zu tun hat.