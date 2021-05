Legende: SRF

Starke Unterleibsschmerzen und Blutungen während der Mens können auf Endometriose hindeuten. Aber auch Kopfweh, Schmerzen beim Stuhlgang oder Wasserlösen, starke Übelkeit, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder sogar Ohnmachts-Anfälle sind Symptome.

Die Diagnose-Stellung ist komplex. «Es geht darum so lange, weil die Endometriose-Herde häufig so klein sind, dass man sie nicht sieht, in keiner Bildgebung. Und andererseits kann sich die Endometriose ganz unterschiedlich klinisch manifestieren, was eine Diagnose-Stellung erschwert», erklärt Gynäkologe Patrick Imesch von der Privatklinik Bethanien in Zürich.