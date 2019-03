Legende:

Sein Comeback

Terence Hill kehrt 2018 nach über 20 Jahren Abwesenheit wieder auf die Kinoleinwand zurück. In «Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste schlagen zurück» spielt er nicht nur die Hauptrolle, sondern schreibt auch das Drehbuch und führt Regie. Diesen Film widmet der Deutsch-Italo seinem 2016 verstorbenen Freund Carlo Pedersoli alias Bud Spencer.

