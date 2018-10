Linsen, die einen Grauen Star korrigieren, werden direkt in das Auge eingesetzt. Sie werden Intraokularlinsen genannt.

Sphärische Standard-Linse

Die Intraokularlinse, die allgemein als Standard gilt, ist eine sogenannte sphärische und monofokale Linse. Sie bietet scharfe Sicht in die Ferne oder in die Nähe. Wer sich für die Sicht in die Ferne entscheidet, braucht danach meist eine Lesebrille. Ein älterer Mensch, der nicht mehr besonders aktiv im Weltgeschehen unterwegs ist, wird mit so einer Linse zufrieden sein.

Allerdings gibt es bei der sphärischen Linse optische Abweichungen, die sich Aberrationen nennen. Es sind Schärfefehler, die durch abweichende Brechung des Lichtes entstehen. Aus diesem Grund verzichten viele auf die sphärische Linse und wählen eine asphärische Linse, obwohl nur die sphärische Linse von den Krankenkassen übernommen wird. Alle anderen Intraokularlinsen gelten nach der Definition der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft (SOG) als Speziallinsen.

Asphärische Linse

Auch mit der asphärischen Linse sieht man entweder in die Weite oder in die Nähe scharf. Sie ist kugeliger geformt als die Standardlinse und bricht darum das Licht im Auge anders. Die Folge ist ein schärferes Sehen und ein besseres Kontrastsehen in der Nacht. Wie sehr ein Patient von der asphärischen Linse profitiert, ist unterschiedlich.

Es gibt asphärische Linsen, die einen durchschnittlichen, statistisch errechneten Schärfefehler korrigieren. Studien zeigen, dass sich solche Linsen grundsätzlich für die Standardversorgung aller Patienten eignet. Nur ein kleiner Teil der Patienten profitiert allerdings von dieser Linse. Zu diesen Patienten zählen vor allem jüngere Patienten, Autofahrer in der Nacht oder Patienten mit einem hohen Anspruch an das Kontrastsehen.

Da die Oberfläche der asphärischen Linse frei formbar ist, kann man die Schärfeabweichungen auch vollständig korrigieren. Dafür braucht es aber eine Vermessung des individuellen Auges und eine asphärische Linse, die anhand dieser Vermessung zugeschnitten ist.

In der Praxis ist es für den Patienten nicht so einfach ersichtlich, ob er eine asphärische Linse «ab Stange» erhält oder aber eine, die speziell für ihn vermessen wurde. Laut der Schweizerischen Ophthalmologischen Gesellschaft muss dokumentiert werden, dass die asphärische Linse individuell berechnet wurde oder dem Patienten eine verbesserte Abbildungsqualität ermöglicht, um sie als Speziallinse zu verrechnen und einen Aufpreis verlangen zu dürfen. Allerdings wissen die meisten Patienten nichts von dieser Regelung. Sie kontrollieren darum auch nicht, ob diese Dokumentation erstellt wurde.

Multifokale Linse

Viele Patienten wünschen sich absolute Brillenfreiheit. Die multifokale Linse verspricht dies. Tatsächlich sind viele Patienten hinterher enttäuscht: Sie benötigen nach der Operation oft doch noch eine Brille oder beklagen sich über eine schlechtere Sehqualität. Wenn eine multifokale Linse, dann nur nach intensiver Vorbesprechung. Da die multifokale Linse eine individuell angefertigte Speziallinse ist, ist sie auch teuer. Der Patient sollte auch den Preis einer solchen Linse besprechen und bei verschiedenen Augenärzten vergleichen.

Torische Linse

Sie korrigiert eine Hornhautverkrümmung. Viele Augenärzte berichten von dieser Linse über gute Ergebnisse und zufriedene Patienten. Aber auch hier gilt: Spezialanfertigungen sind teuer. Man sollte sich ihren Einsatz gut überlegen, sich intensiv beraten lassen und auch nach den Preisen fragen.