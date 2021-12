Die Thronfolgerin der Niederlande, Kronprinzessin Amalia, möchte ihren 18. Geburtstag zu Hause in aller Ruhe feiern. Dies entspricht den Traditionen der niederländischen Monarchie. Von heute an stehen ihr jährlich 1.6 Mio. Euro aus dem Staatssäckel zu. Auf das Geld will sie aber vorerst verzichten.

In der Niederlande wird am 7. Dezember gefeiert. Kronprinzessin Amalia, die älteste Tochter von König Willem Alexander und seiner Frau Maxima, feiert ihren 18. Geburtstag. Die Thronfolgerin ist ab jetzt Mitglied des niederländischen Staatsrats und hält am Mittwoch ihre erste offizielle Rede, die live im Fernsehen übertragen wird.

Traditionell geben sich die niederländischen Royals Mühe, ihren Zöglingen eine möglichst «normale» Kindheit zu ermöglichen. Amalia sowie ihre Schwestern Alexia und Ariane wurden deshalb bisher so gut als möglich von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

Bild 1 / 4 Legende: Nationale Feier Normalerweise würde der 18. Geburtstag der Thronfolgerin im ganzen Land gefeiert werden. Wegen eines Teil-Lockdowns ist dies heute aber nicht möglich. Die Niederländerinnen und Niederländer wurden aber dazu aufgerufen, Fahnen aufzuhängen und stattdessen zu Hause auf Amalias Geburtstag anzustossen. Instagram / koninklijkhuis Bild 2 / 4 Legende: Biografie «Amalia» Zusammen mit Amalias Biografie wurden einige private Familienbilder veröffentlicht. Reuters / RVD Bild 3 / 4 Legende: Haus Oranien-Nassau Prinzessin Ariane, König Willem-Alexander, Prinzessin Amalia, Königin Maxima und Prinzessin Alexia (von links nach rechts) sind die Mitglieder der niederländischen Königsfamilie. Getty Images / Patrick van Katwijk Bild 4 / 4 Legende: Royaler Name Am 7. Dezember 2003 kam Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, Prinzessin von Oranien, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau – Kurzname Amalia – zur Welt. Getty Images / Michel Porro

Ruhige Kindheit und Sprachtalent

Dementsprechend wenig weiss man über die junge Thronfolgerin. Laut der niederländischen Royal-Expertin Reinildis van Ditzhuyzen gilt Amalia als schlau und äusserst sprachbegabt. Im Gymnasium soll sie neben Alt-Griechisch und Latein auch freiwillig Chinesisch gelernt haben. Wegen des unkomplizierten Umgangs mit den Menschen bei ihren öffentlichen Auftritten werde sie auch beim Volk positiv wahrgenommen.

Kurz vor dem 18. Geburtstag erschien eine Biografie über die Prinzessin – auch das hat in der Niederlande Tradition. Darin sprach Amalia zum ersten Mal öffentlich über persönliche Dinge. Beispielsweise, dass sie regelmässig einen Psychologen aufsuche, um Dinge zu besprechen, die sie beschäftigen. Oder dass sie an höflichen Jungs Gefallen findet.

Staatsfrau mit Biografie

«Ich gebe mein Leben für die Niederlande» – auch dieser Satz ist in Amalias Biografie zu lesen. Er steht stellvertretend dafür, dass sich die Prinzessin auf ihre kommende Aufgabe als Königin freut. Das bestätigt auch Royalexpertin van Ditzhuyzen: «Sie ist interessiert daran und gewillt, die Aufgabe zu übernehmen.»

Noch ist es aber nicht so weit. Aktuell macht Amalia ein Zwischenjahr, im Anschluss will sie studieren. In welche Richtung ihr Studium gehen soll, ist noch nicht bekannt. Dass Amalia in nicht allzu ferner Zukunft den Thron besteigen wird, ist wahrscheinlich. In den Niederlanden ist es üblich, dass der König oder die Königin bereits vor dem Tod das Zepter an den Nachfolger oder die Nachfolgerin übergibt.