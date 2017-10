Der Produzent war 20 Jahre Mitglied der Akademie. Nun wurde er per sofort ausgeschlossen – mit klarem Entscheid.

Die Oscar-Akademie hat den Filmproduzenten Harvey Weinstein (65) nach Vorwürfen von sexuellen Belästigungen aus dem renommierten Verband ausgeschlossen. Er verdiene nicht den Respekt seiner Kollegen, hiess es zur Begründung in einer Mitteilung der Organisation. Der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences war am Samstag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.

Hollywood-Stars prangern Harvey Weinstein an

Eine Branche räumt auf

Für den sofortigen Ausschluss Weinsteins haben sich deutlich mehr als die benötigten zwei Drittel der Mitglieder ausgesprochen.

Der 54-köpfige Vorstand wolle damit auch die Botschaft senden, «dass die Ära von vorsätzlicher Ignoranz und schmählicher Mitschuld bei sexuell rücksichtslosem Verhalten und Belästigungen am Arbeitsplatz in unserer Branche vorbei ist».

Harvey Weinstein war seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Oscar-Akademie. Seine mit den Miramax-Studios und der Weinstein Company produzierten Filme wurden von der Academy mit mehr als 80 Oscars ausgezeichnet.