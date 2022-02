Nach dem «Kassensturz»-Beitrag über die qualvolle Hormon-Gewinnung bei Pferden für die Schweinezucht, reagiert der Verband der Schweizer Schweinezüchter Suisseporcs. Das natürliche Hormon PMSG soll in der Schweiz nicht mehr zum Einsatz kommen. Im «Kassensturz»-Interview sagt Zentralpräsident Meinrad Pfister: «Aufgrund dieses Berichts werden wir am 16. Februar dem Zentralvorstand vorschlagen, zuhanden von Suisse Garantie einen Antrag zu stellen. Nämlich, dass das unter diesen Umständen gewonnen Hormon nicht mehr eingesetzt wird.»

Der Hintergrund: Auf isländischen Blutfarmen werden trächtigen Stuten mit dicken Kanülen literweise Blut aus den Halsvenen abgenommen. Damit kommt man an ein Hormon, das nur während der Trächtigkeit im Stutenblut zu finden ist.

Wirtschaftlichkeit vs. Tierwohl

Aus dem Hormon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin), wird ein Präparat hergestellt, das Nutztiere schneller und gleichzeitig empfängnisbereit macht. So kommen Jungtiere gleichzeitig zur Welt, können gleichzeitig zum Mäster und später zum Metzger verfrachtet werden. In der Schweiz kommt das Präparat ausschliesslich in der Schweinezucht zum Einsatz, da hier nur ein entsprechendes Mittel zugelassen ist.

Stellungnahme Agroscope / SNG Avenches Box aufklappen Box zuklappen «Agroscope hat die Bilder aus Island gesehen und zuhanden des Tierschutzbunds Zürich eine Expertise erstellt. Der Tierschutzbund Zürich, als Auftraggeber der Expertise, hat seine Meinung unter anderem auf dieses Dokument von Agroscope abgestützt. Sie kommt im Beitrag klar zum Ausdruck. Vor der Kamera hat Agroscope deshalb auf eine zusätzliche Stellungnahme verzichtet.»

Bereits 2015 berichtete «Kassensturz» über PMSG und die Quälerei von Stuten. Damals konzentrierte sich die Produktion noch hauptsächlich auf die Länder Uruguay und Argentinien. In der Zwischenzeit haben die entsprechenden Firmen ihre Produktion nach Island verlagert.

Geplante Vervierfachung der Produktion

Präparate-Herstellerin MSD schreibt dazu «Kassensturz», dass das Tierwohl für MSD einen hohen Stellenwert habe. Deswegen sei eine Untersuchung durchgeführt worden und man habe sich von den Blutfarmen getrennt, die die Tierschutz-Standards nicht einhielten, schreibt MSD: «Bei diesen Betrieben hat es sich um Einzelfälle gehandelt, die nicht repräsentativ für den Gesamtbestand sind, wie uns unser Lieferant versichert hat.»

«Aktuell sind es rund 100 Blutfarmen mit 5000 Blutstuten auf Island, aber die Produktion soll um das Vierfache erhöht werden», sagt Sabrina Gurtner vom Tierschutzbund Zürich. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema.

Dass das nicht immer ungefährlich ist, zeigen Video-Aufnahmen. Blutfarmer bedrängen die Tierschützer auf ihren Recherchefahrten auf Island. Sie verfolgen die Tierschützer, rammen ihre Autos und wollen sie in den Strassengraben drängen. «Wir hatten das Gefühl, wir werden als Bedrohung für ihr Geschäft wahrgenommen», sagt Sabrina Gurtner.

Stellungnahme MSD Animal Health GmbH (Hormonpräparat-Produzent) Box aufklappen Box zuklappen MSD Animal Health GmbH produziert P.G.600, das einzige eingesetzte PMSG-Präparat in der Schweiz. «Das Plasma wird nur von Lieferanten in Europa bezogen, die Experten in der Blutplasmagewinnung sind. Bei der Plasmagewinnung muss immer ein Tierarzt anwesend sein. Zudem wird bei jeder Plasmagewinnung eine Bewertung der Tiergesundheit und des Tierschutzes durchgeführt. Wir nehmen alle Anliegen und Hinweise, die den Tierschutz betreffen sehr ernst, da sie für MSD Animal Health von grösster Bedeutung sind. Wir haben mit unseren Lieferanten vertragliche Anforderungen, um sicherzustellen, dass die Tierschutzstandards eingehalten werden und arbeiten mit unseren Lieferanten in Fragen der Gesundheit und des Wohlergehens von Tieren zusammen. Wir haben unserem Lieferanten verdeutlicht, welch hohen Stellenwert Tierwohl für uns hat.



Unser Lieferant hat bestätigt, dass er eine interne Untersuchung der Vorfälle durchgeführt hat. Diese hat zur Beendigung der Verträge mit den betroffenen Betrieben geführt. Bei diesen Betrieben hat es sich um Einzelfälle gehandelt, die nicht repräsentativ für den Gesamtbestand sind, wie uns unser Lieferant versichert hat.



Ausserdem bestätigte unser Lieferant, dass er einen Aktionsplan hat, um sicherzustellen, dass die Tierschutzstandards eingehalten werden. Dieser Aktionsplan sieht die Einführung neuer Verfahren vor, darunter eine intensivere Überwachung, eine Anpassung der Kriterien für die Auswahl von Stuten, eine Überprüfung der Betriebsstätten sowie überarbeitete Richtlinien, um die verhaltensbedingten Besonderheiten von Stuten stärker zu berücksichtigen.



Wir werden die Situation weiter verfolgen und prüfen und gegebenenfalls entsprechende Massnahmen ergreifen.»

Alternative Methoden

Immerhin: der Einsatz vom PMSG in der Schweinezucht ist in der Schweiz zurückgegangen. So wie es Suisseporcs-Präsident Meinrad Pfister 2015 im «Kassensturz» versprach. Waren es 2015 noch rund 10 Prozent aller Muttersauen, die PMSG gespritzt bekamen, sind es heute noch rund 1 bis 2 Prozent. Ausschliesslich zu medizinischen Zwecken, wie mehrere Organisationen anmerken. Das heisst aber: PMSG wird nach wie vor in der Schweinezucht eingesetzt.

Dass es auch anders geht, zeigt zum Beispiel die Biozucht. Dort ist der Einsatz von PMSG verboten. Und es gibt alternative Methoden: synthetische Mittel oder zootechnische Methoden (Eber-Haltung). Diese sind zwar nicht ganz so effizient, aber für das Tierwohl wesentlich unbedenklicher.

BLV beantwortet keine Fragen

Das EU-Parlament beschloss letzten Oktober einen Import- und Produktions-Stopp von PMSG. Ob die Schweiz nachzieht, ist unklar. Das BLV wollte auf entsprechende Fragen von «Kassensturz» nicht eingehen.