Grossbritanniens Königin Elizabeth II. zeigt ein Herz für Tiere. Die Queen soll gemäss ihrer ehemaligen Chef-Schneiderin Angela Kelly seit diesem Jahr auf das Tragen echter Pelze verzichten. Das schreibt Kelly in einem kürzlich erschienen Buch.

Der Buckingham Palace bestätigte, dass die Königin Kellys Buch-Skript abgesegnet hat, wollte sich aber nicht weiter äussern. Auch nicht dazu, ob andere Mitglieder der Königsfamilie in ihre Fussstapfen treten und sich ihrerseits nur noch in Kunstpelze hüllen.

Die Bären bleiben auf den Köpfen

Ganz anders die Wachen der Queen am Buckingham Palace. Die britische Armee hält an deren traditionellen Bärenfellmützen fest. «Es gibt keine Pläne, die als zeremonielle Kopfbedeckung verwendeten Bärenfelle zu ersetzen», teilte das Verteidigungsministerium in London mit.

Die Tierrechtsorganisation Peta hatte gefordert, die aus der Jagd in Kanada stammenden Schwarzbärenfelle auf den Hüten der Wachen durch Kunstbärenfell zu ersetzen.

Nicht bekannt ist, wie die Queen mit den nun verschmähten Echt-Pelzen verfahren wird. In die Kleidersammlung damit, wäre wohl nicht in Petas Sinne.