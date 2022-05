Der Schauspieler Ray Liotta, der Hauptdarsteller des weltberühmten Genrefilms «Goodfellas» von 1990, ist im Schlaf gestorben. Dies bestätigte die Generaldirektion für Kino der Dominikanischen Republik gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Liotta starb in seinem Bett in einem Hotel, in dem er mit seiner Verlobten Jacy Nittolo während der Dreharbeiten zu «Dangerous Waters» wohnte, bestätigte seine Publizistin Jennifer Allen. Er hatte eine Hauptrolle in dem Film über einen Segelurlaub, der schiefgeht, als ein Familiengeheimnis aufgedeckt wird.

Liotta hinterlässt junge Tochter

Eine Todesursache wurde bislang nicht genannt. Medienberichten zufolge hatte ein Notdienstteam das Hotel betreten. Die Leiche Liottas wurde in das gerichtsmedizinische Institut von Santo Domingo überführt.

Liotta wurde am 18. Dezember 1954 in Newark, New Jersey, geboren. Unter vielen Hauptrollen spielte er unter anderem den Mafioso Henry Hill in «Goodfellas» und den Baseballspieler Shoeless Joe Jackson in «Feld der Träume». Er ist auch bekannt für Filme wie «The Many Saints of Newark» und «Something Wild». Er hinterlässt eine 23-jährige Tochter.