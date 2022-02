Einen Monat nach dem plötzlichen Tod von Bob Saget hat die Familie des US-Schauspielers und Komikers die Todesursache bekannt gegeben. «Die Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass Bob an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben ist», heisst es in einer Mitteilung der Angehörigen.

Demnach habe sich der Schauspieler versehentlich am Kopf gestossen, dies aber nicht weiter beachtet und sich dann zum Schlafen hingelegt. Es habe keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gegeben. Ein Verbrechen wurde bereits kurz nach Sagets Tod von der zuständigen Rechtsmedizin ausgeschlossen.

Der 65-Jährige, der durch die Familienserie «Full House» Weltruhm erlangte, wurde am 9. Januar tot in einem Hotelzimmer in Orlando aufgefunden. Der Stand-up-Komiker war in Florida auf seiner neuen Bühnentour unterwegs.

Während wir weiterhin gemeinsam trauern, bitten wir alle, sich an die Liebe und das Lachen zu erinnern, die Bob in diese Welt gebracht hat.

Bob Saget hinterlässt Ehefrau Kelly Rizzo und drei erwachsene Töchter aus erster Ehe. In der Meldung der Familie heisst es zum Schluss, dass wir uns alle «an die Liebe und das Lachen erinnern sollen, die Bob in diese Welt gebracht hat».