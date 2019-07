Die langjährige Stimme von Minnie Mouse, Russi Taylor, ist tot. Taylor ist im Alter von 75 Jahren im kalifornischen Glendale gestorben, wie der Disney-Konzern mitteilte.

Auch im wirklichen Leben mit «Micky» liiert

Die Synchronsprecherin hatte der Freundin von Micky Mouse mehr als 30 Jahre lang ihre Stimme geliehen – in Filmen und in Animationen in Disney-Themenparks. Verheiratet war sie laut «Variety» seit 1991 mit dem 2009 gestorbenen Wayne Allwine, dem langjährigen Sprecher von Micky Mouse.

Legende: Beruflich und privat verbunden: Drei Jahrzehnte lang gab Russi Taylors Mann Wayne Allwine ihrem Zeichentrickpartner Micky Mouse seine Stimme. Reuters

Russi Taylor habe bei einem Vorsprechen für Minnie Mouse 1986 mehr als 200 Mitbewerber für die Sprechrolle ausgestochen, teilte Disney weiter mit.

Taylor übernahm auch in der Zeichentrickserie «Duck Tales» verschiedene Rollen und lieh ihre Stimme auch den Zwillingen Sherri und Terri bei den «Simpsons».