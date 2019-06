Mit der Militärparade «Trooping the Colour» hat die britische Königin Elisabeth II. am Samstag in London ihren 93. Geburtstag gefeiert. An der Veranstaltung nahmen etwa 1400 Soldaten teil.

Auch Herzogin Meghan (37) nahm zu Ehren der Queen an der Parade teil – ihr erster öffentlicher Termin seit der Geburt von Baby Archie am 6. Mai. Doch Klein-Archie bekam die Öffentlichkeit am Samstag nicht zu Gesicht.

Kleiner Prinz, grosser Auftritt

Prinz Louis (1), der jüngste Spross von Prinz William und Herzogin Catherine, war der grosse Star der Parade. Eifrig winkte der Mini-Royal vom Balkon des Buckingham Palastes. Auch seine Geschwister Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (4) liessen sich Blicken – mit der versammelten britischen Königsfamilie.

Der Militärparade fern blieb der Ehemann der Queen, Prinz Philip. Er wird an diesem Montag 98 Jahre alt. Philip lässt sich kaum noch in der Öffentlichkeit blicken.

Die Queen wurde zwar schon am 21. April 93 Jahre alt, doch wegen des normalerweise besseren Wetters findet das farbenfrohe Spektakel traditionell erst im Juni statt – nach einem verregneten Morgen zeigte sich die Sonne während der Parade.