Der Kurznachrichtendienst Twitter hat erstmals einen Tweet von US-Präsident Donald Trump einem Faktencheck unterworfen – und ihm prompt ein miserables Zeugnis ausgestellt. Trump behauptete, dass die Briefwahl dem Wahlbetrug Vorschub leiste. Twitter ergänzte den Tweet daraufhin um einen Link, Link öffnet in einem neuen Fenster mit dem Hinweis: «Erfahren Sie die Fakten über Briefwahl». Der Link führte zu einer Twitter-Seite, in der Trumps Behauptungen als «unbegründet» zurückgewiesen wurden. Trump reagierte umgehend – natürlich auf Twitter. Er warf dem Kurznachrichtendienst vor, sich in die Wahl einzumischen und die Redefreiheit zu unterdrücken, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Ich als Präsident werde das nicht zulassen», so Trump weiter.