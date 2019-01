Über 40 Grad in Australien

Legende: Video Hitzewelle in Australien hält an abspielen. Laufzeit 00:12 Minuten.

Hitzewelle in Australien hält an

Im Bundesstaat New South Wales nahe der Stadt Wauchope sei wegen der extremen Hitze der Belag der Autobahn teilweise geschmolzen, berichtete die Lokalzeitung «The Argus». Strassenarbeiter hätten Wasser auf den Asphalt gespritzt. So soll verhindert werden, dass dieser an den Autoreifen kleben bleibe.

Hitzerekord für die Nacht

Bereits den fünften Tag in Folge wurden im Osten Australiens Rekordtemperaturen von weit über 40 Grad gemessen. Die Regierung von Südaustralien rief Notstand aus. An mehreren Orten liegt die Temperatur sogar nahe 50-Grad-Grenze. So hohe Temperaturen seien selbst für hitzegewohnte Australier ungewöhnlich, berichtet SRF-Australienmitarbeiter Urs Wälterlin.

Auch in den Nächten kühlt es sich mancherorts kaum ab. Im ostaustralischen Noona sei mit 35,9 Grad in der Nacht zum Freitag der Rekord für die heisseste Nacht aller Zeiten gebrochen worden, berichtete das staatliche Wetteramt auf dem Nachrichtensender ABC News.

Hitze staut sich im Outback

Verantwortlich dafür sind laut Meteorologen ein Hitzestau im Innern des Landes, dem Outback. Wissenschafter sehen aber noch einen andern Grund: Australien sei seit 1910 ein Grad wärmer geworden, sagen Forscher des Meteorologischen Instituts. Das bedeute auch mehr Hitzewellen.

In einer neuen Studie warnen laut Wälterlin australische Meteorologen vor einer dramatischen Zunahme intensiver Hitzewellen, katastrophaler Waldbrände, dem Anstieg des Meeresspiegels und dem weiteren Ausbleichen der Korallen im Great Barrier Reef. Grund sei die Zunahme von Klimagasen in der Atmosphäre. Doch dafür hat die australische Politik kaum ein Gehör. Die Hitze gehöre eben zum Land, heisst es lakonisch.