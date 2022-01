Das in Kaiseraugst entdeckte römische Amphitheater ist das zweite im Kanton Aargau, ein weiteres ist in Windisch (Vindonissa). In Kaiseraugst bzw. der alten Römerstadt Augusta Raurica gibt es zwei weitere solche Anlagen. Schweizweit sind total acht Amphitheater bekannt, neben de bereits erwähnten finden sie sich in Avenches VD, Martigny VS, Nyon VD und auf der Engehalbinsel in Bern.

In den Arenen waren in römischer Zeit unter anderem Gladiatorenkämpfe und Tierkämpfe ausgetragen worden, die sich damals grosser Beliebtheit erfreuten.