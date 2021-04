Der Zusatzstoff Titandioxid (E171) sorgt zum Beispiel für weisse Kaugummis oder glänzende Schoggikugeln. Doch manchen Leuten bereitet er Bauchschmerzen. Denn es gibt Studien, die sagen, er könnte krank machen, wenn man ihn schluckt.

Das Problem sind kleinste Nanopartikel in diesem Zusatzstoff. Diese könnten unter gewissen Voraussetzungen für chronische Darmentzündungen sorgen. Vor allem kleine Kinder gelten als Risikogruppe, wenn sie eine Zahnpasta benutzen mit Titandioxid. Denn sie neigen dazu, Zahnpasta zu verschlucken. Und die Forschung zu möglichen Folgen für unsere Gesundheit ist noch nicht abgeschlossen.

2019 berichtete das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» über die Absicht der Migros, den Zusatzstoff sukzessive aus den Kaugummis der Eigenmarke Skai zu entfernen. Dies nicht zuletzt auf Druck vieler Kundinnen und Kunden. Und «Espresso»-Hörerinnen und -Hörer wollen nun wissen: Was ist aus dem Versprechen geworden?

E 171 ist bereits aus vielen Produkten verbannt

Es sei vor und hinter den Kulissen einiges passiert seither, erklärt Migros-Sprecherin Cristina Maurer. Seit April 2021, würden keine Skai-Kaugummis mit Titandioxid mehr produziert. Und bis Ende Jahr sollten auch die M-Classic-Kaugummis davon befreit sein. Es brauche eine gewisse Zeit, bis die Rezeptur für so ein Produkt geändert sei, deshalb habe es länger gedauert, sagt sie.

Und gewisse Umstellungen habe man auch nicht an die grosse Glocke gehängt, wie etwa die titandioxidfreien Osterhasen oder Zahnpasten. Möglich sei das freilich nur bei Eigenmarken. Dort prüfe man auch bei weiteren Produkten Alternativen ohne Titandioxid.

Auch andere Läden verzichten

«Wenn immer möglich» will auch Coop auf E 171 in Eigenmarken-Produkten verzichten. Bei Lidl heisst es, man führe schon länger nur noch eine Handvoll von Produkten mit Titandioxid im Sortiment. Aldi meldet, man beobachte die Entwicklung rund um Titandioxid und nehme ebenfalls Rezepturanpassungen vor. Spar will die Rezeptur der hauseigenen Kaugummis «in absehbarer Zeit» titandioxidfrei machen und weist darauf hin, dass bereits mehrere Markenhersteller auf den Zusatz verzichten. Bei Volg heisst es allgemein, man sei «laufend daran, unsere Produkte in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zu optimieren». E 171 sollte übrigens immer deklariert sein.

In Frankreich weiterhin verboten Box aufklappen Box zuklappen Der Verzicht auf Lebensmittel mit dem umstrittenen Weissmacher bleibt indes ein freiwilliger. Die Schweiz lässt ihn nämlich weiter zu. Man orientiere sich an der EU, heisst es beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). Und die EU sieht hier keine Gefahr für die Gesundheit. In Frankreich sieht man das anders. Weil es keinen ausreichenden Beleg dafür gebe, dass der Stoff unbedenklich konsumiert werden kann, ist er dort seit dem letzten Jahr und bis auf Weiteres in allen Lebensmitteln verboten.

Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) und ihr Westschweizer Pendant FRC sehen keinen Sinn darin, den umstrittenen Farbstoff hierzulande weiter zu verwenden. Es brauche ihn auch gar nicht. Das Beispiel Frankreich zeige, dass es gut auch ohne gehe. Die SKS plädiert für ein Moratorium, um die Lebensmittelmittelindustrie zu Alternativen zu zwingen.