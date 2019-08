Der grösste Teil der Bevölkerung könne solche Zusatzstoffe bedenkenlos konsumieren, aber bei gewissen Leuten könnten sie chronische Entzündungen auslösen, sagt Gerhard Rogler. Der Chefarzt am Zürcher Unispital und Magenspezialist hat in einer viel beachteten Studie die Auswirkungen von Titandioxid auf unseren Darm eingehend erforscht.

Das Problem sei, dass der künstlich hergestellte Weissmacher zum Teil bis zur Hälfte aus Nanopartikeln bestehe – je nachdem, wie sorgfältig der Hersteller ihn produziert habe. Bei gesunden Menschen verhindere eine genügend dicke Schleimschicht, dass diese Nanopartikel in den Körper gelangen. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung hätten aber das Problem, dass diese natürliche Darmbarriere ausgedünnt sei und bei diesen Leuten könnten die Nanopartikel chronische Entzündungen auslösen, so Rogler. Holländische Toxikologen hätten überdies herausgefunden, dass kleine Kinder von allen Bevölkerungsgruppen am meisten Titandioxid aufnehmen – indem sie Zahnpasta mit diesem Weissmacher schlucken statt ausspucken.

Chefarzt: «Wir brauchen diese Substanz nicht.»

Dabei sei der Weissmacher an sich überflüssig, denn er habe keine weitere Funktion ausser Zahnpasta, Lebensmittel und Kosmetika schön weiss aussehen zu lassen: «Und da es keine Substanz ist, die wir fürs Leben wirklich brauchen, macht es das Leben wahrscheinlich für alle einfacher, wenn man sie ganz vermeidet», ist das Fazit des Magen-Darm-Spezialisten.