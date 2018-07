Der Test des US-Technologie- und Rüstungskonzerns General Atomics Aeronautical Systems mit der Drohne «MQ-9B Sky Guardian RPA» war auf den 10./11. Juli angesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist es der erste Transatlantikflug in der Geschichte eines unbemannten, ferngesteuerten Remotely Piloted Aircraft (RPA) über weite Strecken in mittlerer Höhe. Gestartet wurde im unternehmenseigenen Flugtest- und Trainingszentrum in Grand Forks (Bundesstaat North Dakota). Die Landung erfolgt am Standort der Royal Air Force (RAF) Fairford in Gloucestershire (UK). Dort wird das Flugzeug vom 13. bis 15. Juli während der Royal International Air Tattoo (RIAT)-Flugshow ausgestellt sein. Die Flugschau und die Ausstellung werden zum 100-Jahre-Jubiläum der RAF durchgeführt.

Der MQ-9B ist nach Angaben des Unternehmens die neueste Entwicklung der Predator-Mehrzweckflotte. Sie soll dereinst die Anforderungen für die Flugtauglichkeit mehrerer Militär- und Zivilbehörden erfüllen. Die Typenzertifikation lasse – zusammen mit getesteten System zur Kollisionsvermeidung – Operationen in sämtlichen zivilen Luftraumklassen zu, heisst es.