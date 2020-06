Die Rolling Stones wollen den republikanischen US-Präsidenten Donald Trump davon abhalten, die Musik der Gruppe bei seinen Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. Ein Anwaltsteam arbeitet laut den Stones dafür mit der US-amerikanischen Gesellschaft zur Wahrung von Urheberrechten BMI zusammen. Sollte Trump weiterhin Stones-Songs verwenden, müsse er mit einer Klage rechnen.

Der jetzige US-Präsident verwendete bereits im Wahlkampf 2016 den Song «You Can't Always Get What You Want» bei seinen Auftritten. Schon damals brachten die Band-Mitglieder um Sänger Mick Jagger ihr Missfallen darüber zum Ausdruck. Nun liess er das Lied wieder spielen. «Es könnte das letzte Mal gewesen sein», hiess es in der Stones-Mitteilung.