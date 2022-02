Lastwagen prallt mit voller Wucht in Wohnhaus

Unfall in Schafisheim (AG)

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen bei Schafisheim (AG) in ein älteres Wohnhaus geprallt. Das Gebäude ist jetzt einsturzgefährdet.

Der verletzte Chauffeur wurde durch die Feuerwehr und Ambulanz geborgen und mittels Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Er hatte nicht sofort aus der Führerkabine geborgen werden können.

Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Ein Lastwagenchauffeur ist am Montagmorgen in Schafisheim (AG) in ein älteres Wohnhaus geprallt. Der 56-jährige Lenker des Lastwagens erlitt Verletzungen. Eine Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau sagt: «Der LKW-Fahrer ist mit einem Gebäude kollidiert und wurde im Rettungshelikopter ins Spital geflogen.»

00:28 Video Kapo-Sprecherin: «Der Lkw-Fahrer wurde ins Spital geflogen» Aus News-Clip vom 07.02.2022. abspielen

Zum Unfall am Dorfausgang in Richtung Seon (AG) kam es um 08.30 Uhr. Der Lastwagen mit einem geladenen Muldenkipper geriet von der Strasse ab, wie ein Polizeisprecher im Regionaljournal von Radio SRF sagte. Der Lastwagen sei ungebremst mit voller Wucht in den Schopfanbau eines älteren Hauses geprallt.

Das schwere Fahrzeug habe sich verkeilt, sagte die Sprecherin. Der Chauffeur habe aus der Fahrerkabine geborgen werden müssen. Spezialisten waren vor Ort, um die Standfestigkeit des Gebäudes zu prüfen und zu sichern.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. Zur Spurensicherung wurde die Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau aufgeboten. Die Strecke musste für einige Stunden gesperrt werden.