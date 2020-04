Legende:

Hochzeit

Am 10. Juni 1967 heiraten die damalige Kronprinzessin Margrethe und der Graf Henri de Laborde de Monpezat. Sie haben sich an einem Empfang der französischen Botschaft in London kennenglernt. Margrethe studierte damals in der britischen Hauptstadt an der «London School of Economics».

Instagram / detdanskekongehus