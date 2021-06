An der Queen führt kein Weg vorbei

Beim G7-Gipfel im englischen Cornwall trifft US-Präsident Joe Biden nicht nur seine Amtskollegen, sondern auch die Queen. Er ist laut dem Buckingham-Palast bereits der 13. US-Präsident, den die Monarchin während ihrer Regentschaft persönlich kennenlernt.

Legende: Queen Elizabeth mit Barack Obama, dem 44. Präsidenten der USA, auf Schloss Windsor im April 2016. Reuters

Die 95-Jährige wollte Biden und die anderen Regierungschefs am Freitag bei einem Empfang im Eden Project, einem botanischen Garten, begrüssen.

Besuch auf Schloss Windsor hat Tradition

Am Sonntag ist eine gemeinsame «Tea Time» geplant: Präsident Biden und First Lady Jill Biden wollen dann die Monarchin auf Schloss Windsor besuchen. Der US-Politiker tritt hier in die Fussstapfen seiner Vorgänger: Auch Ronald Reagan, George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump waren bereits im königlichen Schloss zu Gast.

Bild 1 / 9 Legende: Trafen sich im Mai 2007 beim Weissen Haus: Queen Elizabeth und der 43. US-Präsident George W. Bush. Reuters Bild 2 / 9 Legende: Bill Clinton und Queen Elizabeth im Juni 1994. Reuters Bild 3 / 9 Legende: Der 41. Präsident der USA, George Bush, witzelt im November 1993 mit Queen Elizabeth, vor seiner Abreise vom Buckingham Palast. Reuters Bild 4 / 9 Legende: Queen Elizabeth mit dem 40. Präsidenten der USA, Ronald Reagan, im Februar 1983 in Kalifornien. Reuters Bild 5 / 9 Legende: Im Mai 1977 trifft Queen Elizabeth in London verschiedene Staatsoberhäupter, darunter auch US-Präsident Jimmy Carter (ganz rechts). Reuters Bild 6 / 9 Legende: Queen Elizabeth mit (von links nach rechts) Gerald Ford, Betty Ford und Prinz Philip im Juli 1976 im Weissen Haus. Reuters Bild 7 / 9 Legende: Der britische Premierminister Edward Heath (links), mit Queen Elizabeth, US-Präsident Richard Nixon und First Lady Pat Nixon im Oktober 1970 in Chequers. Reuters Bild 8 / 9 Legende: Queen Elizabeth und Prinz Philip (links) posieren mit US-Präsident John F. Kennedy und First Lady Jacqueline Kennedy im Juni 1961 im Buckingham Palast. Reuters Bild 9 / 9 Legende: Dwight Eisenhower (Mitte) mit Queen Elizabeth im Oktober 1957 in Washington. Reuters

Für Biden-Vorgänger Trump fand die Monarchin bei einem Staatsbankett vor rund zwei Jahren ungewöhnlich klare Worte: Sie lobte die enge Freundschaft zwischen den USA und Grossbritannien, mahnte den Präsidenten jedoch zur Wahrung internationaler Institutionen.

Lediglich Präsident Lyndon B. Johnson, der die Vereinigten Staaten in den 1960er Jahren regierte, hatte kein persönliches Treffen mit ihr.