Legende: Der 30-jährige afrikanische Elefantenbulle Tusker soll im Zoo Basel für Nachwuchs sorgen. Keystone

Der Elefantenbulle ist vor rund einem Jahr im Zoo Basel eingezogen. Das 30-jährige Tier aus den Niederlanden soll für den lange ersehnten Nachwuchs unter den Afrikanischen Elefanten sorgen.

«Kleine Tusker» in mehreren Zoos

Der über sechs Tonnen schwere Elefantenbulle mit dem Namen Tusker hatte sich als Zuchttier zuvor bereits an mehreren Orten bewährt: In Südafrika geboren, habe er bereits in den Zoos von Wuppertal und zuletzt im niederländischen Tierpark Rhenen für reichlich Nachwuchs gesorgt.