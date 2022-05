Für ihre Schauspielausbildung zieht sie mit 18 Jahren von Winterthur nach Berlin und spielt anschliessend in diversen Theater- und Filmengagements. So zeigte sie beispielsweise im Kinofilm Maria Mafiosi oder in der Netflix-Serie «Skylines» ihr Können. Seit 2019 ist sie zudem als Kommissarin im Zürcher «Tatort» zu sehen.