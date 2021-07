Der Stau vor dem Nordportal beträgt momentan noch vier Kilometer.

Der Zeitverlust beträgt 40 Minuten, wie der TCS auf Twitter meldet.

Die Einfahrt Göschenen ist gesperrt.

Bereits am Samstag war es vor dem Gotthard zu langen Wartezeiten gekommen. Am Samstagnachmittag wuchs die Blechlawine auf der Autobahn in Richtung Süden zwischenzeitlich auf 15 Kilometer an. Die Wartezeit betrug bis zu zweieinhalb Stunden.