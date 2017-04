«Match for Africa»

Mit den «Matches for Africa» unterstützt Roger Federer seine Stiftung, die Kinder in Armut fördert. Die Roger Federer Foundation unterstützt Bildungsprojekte in sechs Ländern im südlichen Afrika und in der Schweiz. Seit der Gründung 2003 hat die Stiftung über 30 Mio. Franken eingenommen. Ziel ist, dass bis 2018 eine Million Kinder erreicht werden.