Hitzewelle in der Schweiz Von Schattensuchern und Freudenspringern

Dienstag, 20. Juni 2017, 15:55 Uhr

Es ist heiss! Glace schlecken oder in den kühlen See springen ist für die Tiere im Zoo keine Option. Leiden müssen sie aber nicht. Die Kuratoren der Zoos in Basel und Zürich verraten, welche Tiere sich pudelwohl fühlen – und welche wohl am liebsten in einen Kühlschrank kriechen würden.

srf/gern