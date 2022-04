Mit den beiden Choreografen Luca Signoretti und Ihsan Rustem und der Choreografin Caroline Finn hat die gebürtige Britin das Tanzstück «8» geschrieben – basierend auf dem Theaterstück «Reigen» von Arthur Schnitzler.

Der besondere Name «8» hat mehrere Hintergründe. Zum einen Tanzen acht Tänzer im Ensemble, zum anderen werden im Stück acht Duette getanzt. Die Form der Nummer Acht, stellt einen weiteren Grund dar, da diese liegend das Unendlichkeitszeichen darstellt.

Die erste abendfüllende Kreation dieser neuen Schweizer Kompagnie widmet sich gesellschaftlichen Themen wie Anziehung, Begierde, Macht und Identität.

Ein diverses Ensemble

Die Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne haben verschiedene Tanzausbildungen, sind unterschiedlich alt und haben diverse Hintergründe. Acht Individuen, die so eine einzigartige Diversität in das Stück bringen.

Das Ensemble wie auch die Choreografen wohnen in der Schweiz und so findet der Choreograf Ihsan Rustem schöne Worte über die Arbeit in der Schweizer Kulturszene, gerade nach den schweren Zeiten während der Corona-Pandemie.

Ich bin erst seit kurzer Zeit Schweizer Staatsbürger. Ich lebe hier genauso wie meine drei Kollegen. Dieses Land hat eine sehr vielfältige Kulturszene. Das ist für uns Künstler sehr ermutigend. Die Szene ist eine grosse Gemeinschaft und man hilft einander immer.

Von der Bühne auf den Direktorinnen-Sessel

Die Choreografin Cathy Marston, die ihre Tanzausbildung in Cambridge und an der Royal Ballett School in London absolvierte, tanzte beim Zürcher Ballett, dem Luzerner Theaterballett und am Ballett Bern. Bald wird die 46-Jährige die Nachfolge von Christian Spuck antreten, der das Ballett Zürich während zehn Jahre erfolgreich leitete. In diesem Jahr wird die gebürtige Britin mit Schweizer Pass aber erst noch mit dem Tanzstück «8» durch die Schweiz touren.