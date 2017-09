Rolling Stones rocken das Letzigrund 2:52 min, aus 10vor10 vom 20.9.2017

Auf ihrer «No Filter»-Tournee rockten die «Rolling Stones» das Letzigrund-Stadion in Zürich.

Rund 48'000 Zuschauer wollten die legendäre Band sehen.

Neben den Klassikern «It's only Rock'n'Roll – but I like it» spielten sie auch einige neuere Songs.

Die Fans kommen, auch weil es das letzte Konzert in der Schweiz sein könnte.

Mit «Gruezi Zurich! Schön, wieder da zu sein», begrüsste Mick Jagger die Fans. Und sie waren in Scharen gekommen. Viele ältere Konzertbesucher, aber auch Eltern mit Kindern: Die Grossväter des Rocks sprechen alle Generationen an.

Die älteren Fans schwelgten in Erinnerungen an wilde Jugendzeiten und an ihr erstes «Rolling Stones»-Konzert, bei denen auch einige mit Stühlen um sich warfen.

Ein echter Fan greift tief ins Portemonnaie

Der Spass war allerdings nicht ganz billig: Die günstigsten Tickets waren für 164 Franken zu haben. 1967, beim 1. Konzert in der Schweiz, konnte man die damals noch jungen, langhaarigen Stars für 20 Franken sehen.

Aber ein «echter ‹Rolling Stones›-Fan gibt das gerne aus», sagten vor dem Konzert mehrere Fans. Vielleicht sei es ja auch die letzte Gelegenheit, die Band zu sehen, meinte ein anderer.

Eintritt für das Rolling-Stones-Konzert kostet 146 Franken

Konzertveranstalter André Bechir, findet die Diskussion um die Preise müssig. Für die «Stones» sei dieser Preis «absolut gerechtfertigt». Auch wegen des grossen Aufwands, den diese Band betreibe.

Béchir ist stolz, dass es ihm gelungen ist, Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood zum 14. Mal in die Schweiz zu holen. An der Band fasziniere ihn persönlich, wie fit die «Stones» noch seien und wie sie noch immer die Massen mobilisieren könnten.