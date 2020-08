Am Wochenende wird es kräftig regnen. Es ist auch mit Gewittern zu rechnen – vor allem im Tessin und in Graubünden.

Von Freitag bis Sonntag verlagert sich ein umfangreiches Tiefdruckgebiet vom Ärmelkanal in Richtung Ostsee. Dabei kommt von Südwesten her Luft zu uns, die sich über dem warmen Mittelmeer mit viel Feuchtigkeit aufgeladen hat. Christoph Siegrist von SRF Meteo erklärt, was die Wetterlage genau bedeutet.

Christoph Siegrist Stellvertretender Redaktionsleiter SRF Meteo Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Christoph Siegrist hat an der ETH Atmosphärenphysik studiert. Seit 1997 arbeitet er bei SRF Meteo. Er ist Prognostiker, stellvertretender Redaktionsleiter und zuständig für die Forschung und die Software-Entwicklung bei SRF Meteo.

SRF News: Wann kommt der Regen zu uns?

Christoph Siegrist: Im Tessin kommt der Regen am Freitagvormittag, auf der Alpennordseite am frühen Nachmittag. Am meisten Regen fällt auf der Alpensüdseite und in Nord- und Mittelbünden. Am Sonntag sind in allen Landesteilen kräftige Regenschauer möglich. Es wird bedeutend kälter. Im Norden ist es am Wochenende nur noch 15 Grad warm.

Gibt es auch Gewitter?

Ja, am Freitagvormittag im Tessin und in der Nacht auf Samstag auch in Graubünden. Da ist in kurzer Zeit mit viel Niederschlag zu rechnen.

Wo besteht Hochwassergefahr?

An jedem Bach im Tessin oder in Nord- und Mittelbünden kann es zu Überschwemmungen kommen. Zudem könnten Hangrutsche und Steinschläge zum Problem werden.

Wie kann man sich schützen?

Halten Sie sich am Wochenende im Tessin und in Graubünden nicht nahe an Gewässern auf. Wenn viel Wasser auf der Strasse ist, darf man mit dem Auto nicht reinfahren. Schon 30 Zentimeter Wasser genügen, um ein kleineres Auto mitzureissen.

Besteht auch die Gefahr, dass Keller überflutet werden?

Ja, in der Magadinoebene könnte das während eines Gewitters passieren. Von Freitag bis Sonntag fällt im Tessin bis 250 Millimeter Regen. In Graubünden gibt es bis zu 140 Millimeter Niederschlag.

Wie geht es weiter? Wird es ab Montag wieder wärmer?

In der nächsten Woche ist mit allem zu rechnen: Sonne, Wolken und immer wieder Regen. Die Temperaturen werden sinken – unter 20 Grad.

Das Gespräch führte Benedikt Widmer.