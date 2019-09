«Game of Thrones» räumt bei den Emmys ab

Die Fantasy-Serie «Game of Thrones» hat bei den US-Fernsehpreisen Emmys ihren eigenen Rekord erneut eingestellt: Die abschliessende achte Staffel der Serie gewann bei der Gala zwei Preise - beste Drama-Serie und bester Nebendarsteller in einer Drama-Serie für Peter Dinklage (50). Zusätzlich zu den zehn Trophäen, die sie bereits vergangenes Wochenende bei den Creative Arts Emmy Awards eingesammelt hatte. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Die Überraschung des Abends war die britische Serie «Fleabag»: Sie erhielt die Emmys für die beste Comedy-Serie und beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie für Hauptdarstellerin Phoebe Waller-Bridge (34).

Schweizerin geht leer aus

Legende: Lisa Brühlmann Getty Images

Die Schweizer Filmemacherin Lisa Brühlmann gewann keinen Emmy. Die 38-Jährige war für ihre Regiearbeit bei der Krimiserie «Killing Eve» für einen Award nominiert gewesen. Der Preis für die beste Regie in einer Dramaserie ging an Jason Bateman für «Ozark».

Gala ohne Moderator

Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24'000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt. Zum vierten Mal in der Emmy-Geschichte gab es bei der starbesetzten Gala keinen Moderator.