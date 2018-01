Erst vor zwei Wochen fegte Orkantief «Burglind» über Europa, nun tobt schon der nächste Sturm über Mitteleuropa. «Evi» hat den Kern südlich von Island und sorgt seit Montagabend für Stürme auf der Alpennordseite.

Auf dem Säntis wurde ein Spitzenwert von 144 Kilometern pro Stunde verzeichnet, dem Titlis 130 Kilometer und dem Jungfraujoch 129 Kilometer pro Stunde. In tieferen Lagen waren vor allem die Höhenzüge um Bern betroffen. Auf der Station Stockeren westlich von Bern wurden 123 Kilometer pro Stunde gemessen, auf dem Bantiger 120 Kilometer pro Stunde.

Der Jura wurde schon am Montag von heftigen Böen heimgesucht. Auf dem Chasseral wurden am Abend 132 Kilometer pro Stunde verzeichnet und in Rünenberg (BL) waren es 127 Kilometer pro Stunde. Sehr windig war es auch in den Juratälern mit 96 Kilometern pro Stunde in Mervelier, im Val Terbi, und mit 94 Kilometern pro Stunde in Delémont.

Es stürmt weiter

Bis Mitte Nachmittag ist auch im Flachland mit heftigem Wind zu rechnen. Auf den Bergen stürmt es gar bis in die Nacht zum Freitag. Im Flachland dürfte der Sturm am Donnerstag auch wieder zunehmen und etwa ähnliche Spitzen wie heute erreichen.