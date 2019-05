Seit Samstag 4. Mai, dem Namenstag des Heiligen Florian, haben Schnee und Kälte das Sagen: über die Nordwestschweiz bis ins Mittelland fielen Flocken.

In Bern wurde noch nie zuvor so spät im Mai Schnee gemessen. Letztmals fiel am 1. Mai 1945 – also kurz vor Ende des 2. Weltkrieges – Schnee in der Bundeshauptstadt, wie SRF Meteo berichtet.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 4 cm Schnee in Bern So spät im Frühling wurde in Bern noch nie Schnee gemessen

In Degersheim (SG) mussten am Sonntagmorgen die Räumfahrzeuge ausrücken, andernorts war das kühle Weiss weniger beständig. SRF-Augenzeugen haben diese flüchtigen Schneemomente im Wonnemonat Mai festgehalten.

Legende: Hofstetten/SO. Zimmermann Brigitte

Frühling? Oder Sommer? Oder doch Winter? Den Winterspass des Schneemannbauens und einen Sprung ins kühle Nass konnte man am Samstag im Solothurnischen gut miteinander kombinieren.

Auch im Aargau waren die Schneemannkünstler unterwegs.

Legende: Reitnau/AG. Heiri Bossard

Die sonst als Frühlingsboten geltenden Tulpen waren am Samstag in Baselbiet wie mit Puderzucker bestäubt.

Legende: Wenslingen/BL. Kiara Grauwiler

Im Mai beginnt die Grillsaison! Und da lässt man sich auch durch den Wintereinbruch die Pläne nicht verderben!

Legende: Madiswil/BE. Thomas Mosimann

Allerdings müssen dafür andernorts zunächst einmal die Gartenmöbel ausgebuddelt werden...

Legende: Waldstatt/AR auf 900m über Meer Peter Eicher

Ein schneebedecktes Erwachen gab es ebenfalls im Freiburgischen: Weiss waren nicht die Blüten an den Quittenbäumen, sondern auch grad die Pappeln und die Wiesen.

Legende: Salvenach/FR, 550m über Meer. Cornelia Leicht

Im Luzernischen mischte sich das Gelb der Rapsfelder mit dem Weiss.

Legende: Wauwilermoos, Egolzwil/LU. Adelheid Blum

Und auch für den Rest des Sonntags meldet SRF Meteo nebst wenigen sonnigen Phasen gebietsweise noch Schneeschauer. Also dann, den warmen Grill anwerfen, wenn die Heizung schon abgestellt ist!