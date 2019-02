In Kalifornien schneit es so selten, dass Wetterdienst und Polizei die Bevölkerung via Twitter informieren.

In Los Angeles, Malibu und Pasadena trauten die Menschen am Donnerstag ihren Augen kaum: Seltsame kleine weisse Gebilde rieselten von oben herab. War das wirklich Schnee? Ja – der Nationale Wetterdienst sah sich genötigt, das via Twitter zu bestätigen.

Denn Schnee ist in den südkalifornischen Städten so selten, dass das nur kurz andauernde Phänomen für viele eine Premiere war. Kein Wunder, laut der «Los Angeles Times» hatte es in der Metropole zuletzt im Januar 1962 geschneit. In der weiteren Umgebung war zuletzt im Februar 1989 Schnee gefallen.

Selbst die Polizei versicherte, es gebe keinen Grund zur Panik, das Los Angeles Police Department sei auf «Schnee-Wache».

Dementsprechend enthusiastisch feierten die Kalifornier die Flocken auf Social Media:

Nicht nur in Kalifornien sorgte das Sturmtief für weiss gepuderte Strassen. Auch in Las Vegas und im Norden Arizonas fiel Schnee. In einigen Regionen blieben Schulen, Flughäfen und öffentliche Einrichtungen geschlossen.