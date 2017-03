Viel Sonne und Neuschnee locken Tausende in die Bergen. Aber Vorsicht: Die Lawinengefahr ist hoch. Die Rega ist bereit.

SRF: Am Wochenende erwartet uns erstmals warmes Frühlingswetter. Was bedeutet das für die Rega?

Adrian Schindler, Rega-Mediensprecher: Unsere Erfahrung zeigt: Je schöner das Wetter, desto mehr Einsätze fliegt die Rega. Denn bei Sonnenschein sind mehr Menschen im Freien und auf den Strassen unterwegs. Das Freizeitverhalten der Menschen widerspiegelt sich in unserer Einsatzzahl.

Haben sie zusätzliches Personal aufgeboten?

Ja, weil wir ein hohes Einsatzaufkommen erwarten, haben wir neben unseren zwölf Einsatzbasen am Wochenende einen zusätzlichen Rettungshelikopter im Einsatz. Dieser wird in Wilderswil (BE) stationiert sein. Die Einsatzzentrale am Flughafen Zürich wird voll besetzt sein.

Bei einem Notruf: Wie lange dauert es, bis der Rega-Helikopter abhebt?

Tagsüber sind wir spätestens innerhalb von fünf Minuten nachdem uns die Einsatzzentrale alarmiert hat in der Luft.

Die Rega scheint bereit zu sein.

Ja, wir sind bereit. Das sind wir aber immer, rund um die Uhr. Bei hohem Einsatzaufkommen ist vor allem eine gute Zusammenarbeit mit unseren Partnern entscheidend. Das Zusammenspiel innerhalb der Rettungskette muss reibungslos funktionieren, damit die Hilfe möglichst schnell zum Patienten kommt.

Wie abhängig sind Sie denn von Ihren Partnern?

Unsere Partner spielen eine ganz entscheidende Rolle. Zum Beispiel nimmt der SOS-Pistenrettungsdienst auf der Ski-Piste eine erste Triage vor und sorgt dafür, dass unsere Helikopter sicher landen können, indem die Pistenpatrouilleure die Piste absperren und unseren Piloten einweisen.

Auch die Lawinenhundeführer des Schweizer Alpen-Clubs SAC, die beispielsweise bei einem Lawinenabgang mit Verschütteten von der Rega aufgeboten werden, tragen einen Pager und sind innert Minuten einsatzbereit. Wir alle haben das gleiche Ziel: Menschen in Not möglichst schnell Hilfe zu bringen.

Das Interview führte Benedikt Widmer.