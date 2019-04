Auf der Autobahn A2 vor dem Gotthardtunnel hatte sich der Verkehr am Samstag zeitweise auf 14 Kilometern gestaut.

Die etwas wärmeren Temperaturen auf der Alpensüdseite dürften einige Reisenden motiviert haben, die Osterferien etwas früher anzutreten.

Erste Staus vor dem Nordportal bildeten sich in der Nacht auf Samstag. Die Blechschlange wuchs bis am späteren Vormittag zwischenzeitlich auf 14 Kilometer an. Gegen 16 Uhr stauten sich die Fahrzeuge noch auf einer Länge von 5 Kilometern.

Die Einfahrt Göschenen (UR) ist nach wie vor gesperrt.

Pass-Strecke noch geschlossen

An vielen Alpenpässen besteht derzeit noch Wintersperre. So auch am Gotthardpass. Dort sind die Räumungsarbeiten zwar im Gang, die Urner Baudirektion geht aber davon aus, dass der Pass nicht vor dem 17. Mai geöffnet werden kann.