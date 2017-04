Mutmasslicher Mörder ist tot

Nach dem kaltblütigen Mord an einem Rentner in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ist der mutmassliche Täter nach Angaben der Polizei tot. Der Mann sei am Dienstagmorgen im Bezirk Erie in Pennsylvania von Polizisten gesehen worden und habe sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd das Leben genommen.