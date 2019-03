Die beiden Sicherheitsforscher und Hacker Chris Valasek und Charlie Miller gehören zu den ersten, die das Thema Auto-Sicherheit einem grösseren Publikum zugänglich, Link öffnet in einem neuen Fenster gemacht haben. Sie erregten 2015 internationales Aufsehen, als sie in einer spektakulären Demonstration einen Jeep aus der Ferne übernahmen und fernsteuerten, während ein Journalist , Link öffnet in einem neuen Fensterdamit auf der Autobahn fuhr. Beide arbeiten heute bei Cruise Automation, das zu General Motors gehört. SRF News hat Chris Valasek an den Swiss Cyber Security Days in Freiburg getroffen.