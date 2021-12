Helikopter-Unfälle in Unteriberg (SZ) und Saas Fee (VS)

In Unteriberg (SZ) kam es am Samstag zu einem Unfall mit einem Helikopter, der Pilot wurde verletzt.

Auch in Saas Fee (VS) kam es zu einem Unglück: Ein Privatpilot hat einen gemieteten Helikopter bei einer harten Landung im Hochgebirge stark beschädigt. Ein Passagier musste ins Spital geflogen werden.

Am Samstag um 16 Uhr stürzte in Unteriberg (SZ) ein ziviler Helikopter aus wenigen Metern ins schneebedeckte Wiesland ab, wie die Kantonspolizei Schwyz am Abend mitteilte. Der 47-jährige Pilot, der sich alleine im Flugzeug befand, habe dabei leichte Verletzungen erlitten. Er wurde ins Spital gebracht.

Der Helikopter sei stark beschädigt worden. Zur Klärung von Hergang und Unfallursache wurde die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) beigezogen.

Harte Landung bei Saas Fee

Die zweite harte Landung mit dem von der Air Zermatt gemieteten Helikopter ereignete sich gegen zehn Uhr auf dem Gebirgslandeplatz Alphubel auf über 3800 Meter über Meer, wie das Flugunternehmen mitteilte. Einer der vier Passagiere musste vorsorglich ins Spital geflogen werden.

Die Maschine sei stark beschädigt worden. Der Vorfall werde ebenfalls von der Sust untersucht.