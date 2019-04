Cornelia Hanselmann ist 1984 geboren und in Staufen aufgewachsen. Nach der Kantonsschule liess sie sich in Arnheim und Amsterdam zur Performerin und Tänzerin ausbilden. Seit dem Abschluss ihrer Studien arbeitete Hanselmann in Holland, Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz mit renommierten Choreografinnen und Choreografen an grossen Häusern und in verschiedenen Projekten als Tänzerin.