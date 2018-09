Was Baden besser machte als Zürich

Am Freitag 28.09.2018 startet im Historischen Museum Baden die Sonderausstellung «Aufbruch! Love, Peace und Frauenstimmrecht». Diese beschäftigt sich mit der 68-Bewegung und mit dem Kampf der Frauen für die Gleichberechtigung. Unter anderem wird auch das Frauenstimmrecht thematisiert, welches in der Schweiz erst sehr spät – 1971 – eingeführt wurde.

Erkenntnis: Auch in Baden begehrten Jugendliche auf, kämpften für mehr Mitspracherecht, mehr Freiheit. Die verantwortlichen Behörden – Stadt und Schule – reagierten aber relativ offen. Und verhinderten so vielleicht auch Ausschreitungen, wie sie in anderen Städten passierten.