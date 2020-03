Das neue Aargauer Energiegesetz beschäftigt die Heizungsspezialisten in der Region. Für die Branche sei es im Moment sehr schwierig, berichtet Heizungstechniker Hanspeter Märki von der Firma Widmer + Co. AG. «Die Verunsicherung ist gross. Die Kunden haben viele Fragen bezüglich der Gesetzgebung. Was darf oder muss ich bei meinem Haus?», sagt Märki.

Er selber frage sich zudem, wer denn in Zukunft kontrolliere, ob die Hausbesitzer wirklich den Energieträger Öl reduzieren. «Da kann man Gesetze aufstellen bis zum Sankt Nimmerleinstag. Wenn es niemand kontrolliert, bringt es nichts.»