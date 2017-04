Für Sozialhilfeempfänger müssen die Gemeinden die Zahnarztkosten bezahlen. Jedoch darf nur das Nötigste gemacht werden. Die Zahnärzte müssen deshalb einen Kostenvoranschlag machen, welcher von den Gemeinden nicht immer akzeptiert wird.

Wer Sozialhilfe bezieht, muss nicht selber für die Zahnarztkosten aufkommen. Die Kosten für die Grundbehandlungen, wie Löcher flicken, übernehmen folglich die Gemeinden. Doch was ist Grundbehandlung? Bei dieser Frage sind sich die behandelnden Zahnärzte und Gemeinden nicht immer einig.

Auch im Aargauischen Strengelbach gibt es immer wieder Kostenvoranschläge, die zu hoch sind. In solchen Fällen kann die Gemeinde den Kostenvoranschlag der Zahnärzte an Experten, an die «Beratenden Zahnärzte» vom Kanton, senden. Diese entscheiden dann gegen ein Entgelt von 120 Franken, ob der Kostenvoranschlag zu viel Aufwand beinhaltet.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Der Grund, warum die Zahnärzte zu viel machen möchten, kann sowohl beim Arzt als auch beim Patienten liegen. Diese möchten natürlich auch eine möglichst gute Behandlung. Und die Zahnärzte möchten ihnen diese auch bieten. «Es gibt vielleicht aber auch einige, die einfach mal versuchen mit einem höheren Kostenvoranschlag durchzukommen», meint Konrad Rüeger, Präsident der Aargauer Sektion der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft.

Deshalb findet es auch Konrad Rüeger gut, dass die Gemeinden die Kostenvoranschläge überprüfen lassen. In Strengelbach wird man nun deshalb in Zukunft jeden Kostenvoranschlag über 1000 Franken von den «Beratenden Zahnärzte» begutachten lassen, heisst es auf Anfrage. Die Gemeinde handelt also nach dem Motto: «Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.»