Legende:

Zunächst wird ein Keil aus der Linde gesägt, damit sie später in die gewünschte Richtung kippt. Ein Stahlseil, das an einem Trax befestigt ist, sichert den Baum zusätzlich. Zur Überraschung der Fachleute zeigte sich hier, dass der Hauptstamm der Linde in viel besserem Zustand war als erwartet.

Stefan Brand/SRF