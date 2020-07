Sommer ist nicht gerade Blutspendezeit. «Zum einen sind gewisse Spender in den Ferien. Zum anderen treiben die höheren Temperaturen die Leute natürlich eher in die Badi als in eine Blut-Entnahmestelle», so Barbara Mihm, die operative Leiterin der Stiftung Blutspende SRK Aargau-Solothurn.

Blutspende in der Region Das Schweizerische Rote Kreuz betreibt in den Kantonen Aargau und Solothurn neun Blutspendezentren. Im Aargau in Aarau, Baden, Brugg, Menziken, Muri und Zofingen. Im Kanton Solothurn in Grenchen, Solothurn und Olten. Ausserdem werden in verschiedenen anderen Gemeinden regelmässig Blutspenden organisiert.

Kritisch ist laut SRK aktuell vor allem die Situation bei den Blutgruppen 0 minus und A minus. Auch der Blutvorrat bei AB minus ist aktuell tief. Deswegen hat die Stiftung erstmals eine Aktion lanciert. Eine spezielle Dekoration und Gratis-Glace sollen «Ferien-Feeling» verbreiten. Und es gibt sogar einen Wettbewerb: Wer Blut spendet, kann eine Hotelübernachtung gewinnen.

Legende: Im Sommer fehlt es an Blutkonserven, weil viele Menschen in den Ferien sind. Keystone

«Mit dem Wettbewerb möchten wir die bestehenden Spender zum Spenden animieren, aber auch die jüngere Generation auf das Blutspenden hinweisen», so Mihm. Die Situation sei in diesem «Corona-Sommer» aber nicht prekärer als in anderen Jahren.

Auch während des Lockdowns habe es keine Engpässe gegeben. «Wir haben eine grosse Solidarität gespürt», freut sich Barbara Mihm. Daneben haben die Spitäler natürlich auch weniger Blut benötigt. Zum einen gab es weniger Unfälle, zum anderen mussten sie viele Operationen verschieben.