Der Titel des Berichts der Arbeitsgruppe lautet «Eine umfassende Oberstufe in jeder Talschaft im Zurzibiet ist machbar». Mit den Talschaften sind das Aaretal, das Rheintal und das Surbtal gemeint.

Variante 1 / Lösung Kirchspiel (Leuggern, Böttstein, Full-Reuenthal, Leibstadt): Die Bez Klingnau geht zu, Leuggern bleibt. In Klingnau gibt es nur noch Sekundar- und Realschule, Bezirksschüler aus Klingnau gehen in Bad Zurzach zur Schule. Die Oberstufenschüler aus Koblenz gehen nach Bad Zurzach, die Bezler aus Döttingen und andere würden nach Leuggern in die Schule.

Variante 2 / OSUA – Rheintal-Studenland

Die Bezirksschule Leuggern geht zu, Klingnau bleibt. Die Schulkreise Rheintal-Studenland und der Schulkreis Oberstufe Unteres Aaretal OSUA bilden gemeinsam einen Schulkreis.

Variante 3 / Lösungsidee aus dem Surbtal:

Rheintal-Studenland, Klingnau und Koblenz bilden einen Schulkreis und eine Oberstufe mit Bez-, Sek- und Real. Die Gemeinden links der Aare und Döttingen haben eine gemeinsame Oberstufe mit Bez-, Sek- und Real, welche zu ihren vorhandenen Infrastrukturen passt. Klingnau verliert die ganze Oberstufe. Das Surbtal bleibt unverändert.