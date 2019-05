Am Swiss Economic Forum, Link öffnet in einem neuen Fenster in Interlaken wird der bedeutenste Preis für Schweizer Start-ups vergeben. Nikin ist dieses Jahr nominiert, daneben u.a. auch Swiss Shrimps aus Rheinfelden. Der Preis ist mit 25'000 Franken dotiert. Die Preisverleihung findet am Freitag, 20.05.19, statt.